США и Япония обсудят разработку СПГ на Аляске — сенатор-республиканец

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Вашингтон, 5 февраля (Jiji Press) — Сенатор-республиканец от штата Аляска Дэн Салливан заявил 5 февраля, что вопрос о сотрудничестве в области разработки сжиженного природного газа (СПГ) в этом северо-западном штате может быть включен в повестку предстоящей встречи премьер-министра Японии Исибы Сигэру с президентом США Дональдом Трампом.

Выступая в ходе дискуссии, организованной одним из аналитических центров, Салливан призвал японскую сторону к активному инвестированию в развитие СПГ-проектов.

В день своей инаугурации 20 января президент Трамп подписал указ, направленный на стимулирование разработки природных ресурсов Аляски. В частности, документ предусматривает приоритетное развитие производства СПГ и его последующую «реализацию и транспортировку как в другие регионы США, так и в союзные государства Тихоокеанского региона».

По словам Салливана, на данном этапе ключевой задачей является получение от Японии, Южной Кореи и Тайваня гарантий по заключению долгосрочных контрактов на поставку СПГ.







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