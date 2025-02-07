Экс-переводчик Отани приговорен к 4 годам и 9 месяцам тюрьмы за мошенничество

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Санта-Ана (Калифорния), 6 февраля, Jiji Press -- 6 февраля днем (утро 7 февраля по японскому времени) федеральный окружной суд Калифорнии вынес приговор бывшему переводчику «Лос-Анджелес Доджерс» Мидзухаре Иппэю (40 лет). В соответствии с требованием обвинения он приговорен к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы. Суд также обязал его возместить Отани около 17 миллионов долларов (приблизительно 2,6 миллиарда йен). Этот громкий процесс, в котором оказалась замешана звезда бейсбола, достиг своего кульминационного момента.

Мидзухара обязан явиться для начала отбывания наказания до 24 марта. Поскольку он не является гражданином США, после отбытия срока его, вероятнее всего, депортируют в Японию.

«Совершенное преступление носит серьезный характер. Сумма ущерба поражает своим размером», – отметил суд. Ходатайство защиты Мидзухары о смягчении приговора, в котором упоминалась «игровая зависимость, развившаяся на фоне финансовых трудностей», было отклонено. Суд пояснил: «Несмотря на то, что игровая зависимость и своевременное признание вины были приняты во внимание, в ходатайстве опущены существенные факты». Перед оглашением приговора подсудимый выразил раскаяние: «Я приношу господину Отани искренние извинения». После вынесения приговора прокуратура на пресс-конференции еще раз подчеркнула: «Отани является пострадавшей стороной. Преступление было совершено Мидзухарой единолично».

Работая личным переводчиком Отани, Мидзухара начал участвовать в нелегальных азартных играх в сентябре 2021 года. Для погашения накопившихся долгов он без разрешения перевел со счета Отани около 17 миллионов долларов в период с ноября того же года по март 2024 года. Более того, он не задекларировал незаконно полученные 4,1 миллиона долларов (около 620 миллионов йен) в налоговой декларации за 2022 год, за что ему были предъявлены обвинения в банковском мошенничестве и подаче ложной налоговой декларации.

После вскрытия этих фактов «Доджерс» уволили Мидзухару в марте 2024 года. Защита заключила сделку со следствием, в результате которой прокуратура снизила запрашиваемый срок с максимально возможных 33 лет до 4 лет и 9 месяцев лишения свободы. Тем не менее, в прошлом месяце сторона защиты ходатайствовала о сокращении срока до 1 года и 6 месяцев, аргументируя это тем, что «обвиняемый уже понес наказание в виде утраты репутации и карьеры».













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