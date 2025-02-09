На скоростной магистрали Син-Томэй появятся выделенные полосы для беспилотного транспорта

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Токио, 7 февраля (Jiji Press) -- Министерство транспорта Японии сообщило о запуске с 3 марта выделенных полос для беспилотных транспортных средств на участке скоростной магистрали Син-Томэй протяжённостью около 100 километров, где будут проводиться испытания автономных грузовиков.

Данная инициатива является частью программы по развитию дорожной инфраструктуры для внедрения беспилотных технологий «четвёртого уровня» – полностью автономного управления при определённых условиях. Это решение принято в связи с острой нехваткой кадров в логистической отрасли.

Тестовый участок расположится между зонами отдыха Сургаван-Нумадзу и Хамамацу в префектуре Сидзуока. С 3 марта с 22:00 до 5:00 следующего дня одна из трёх полос движения в каждом направлении будет функционировать как приоритетная для беспилотного транспорта.

Хотя доступ к этим полосам останется открытым для обычных автомобилей, министерство обращается к водителям с просьбой не создавать помех движению специально маркированных тестовых машин.

В ходе испытаний будет проверяться эффективность системы придорожных датчиков в предупреждении о препятствиях на дороге и содействии при слиянии полос движения. Предполагается, что экспериментальная программа продлится около года.

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