Исследование показало, что одиночество ухудшает течение артериосклероза у мышей
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Токио, 9 февраля (Jiji Press). Японская группа учёных обнаружила, что социальное одиночество снижает уровень окситоцина, известного как «гормон счастья» или «любви», у мышей, что приводит к нарушению липидного обмена в печени и усугублению атеросклероза.
Группа исследователей из Университета Кэйо и других заявили, что одиночество без социальных связей способствует развитию психических заболеваний, ожирения и диабета 2 типа.
Клинические исследования, проведённые на людях, показали, что одиночество увеличивает частоту инфаркта миокарда. Однако детальный механизм того, как это происходит, не был полностью изучен.
Андзай Ацуси, преподаватель Университета Кэйо, и его коллеги разделили мышей, рождённых от одних и тех же матерей, на группы по четыре-пять особей и наблюдали за ними в течение 12 недель.
Они проанализировали риск развития атеросклероза и нарушений липидного обмена, а также влияние окситоцина на печень. Окситоцин, вырабатываемый в гипоталамусе головного мозга и выделяемый в кровоток, не только облегчает роды, но и влияет на эмоции.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]