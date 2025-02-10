Расширение импорта СПГ из США «соответствует национальным интересам» — премьер Исиба не получил требований об увеличении оборонного бюджета

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Токио, 9 февраля (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Исиба Сигэру заявил в воскресенье в ходе дискуссионной передачи на телеканале NHK, что достигнутое на японо-американском саммите 7 февраля соглашение о расширении импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США «безусловно соответствует национальным интересам страны». Он подчеркнул необходимость диверсификации источников энергоресурсов и выразил готовность работать над сокращением торгового дефицита США в отношениях с Японией, что является приоритетным вопросом для президента Трампа.

Касательно оборонного бюджета Японии премьер отметил, что Трамп не выдвигал требований о его увеличении, подчеркнув: «Это решение должна принимать Япония».

Говоря о планах корпорации Nippon Steel по приобретению американского сталелитейного гиганта US Steel, он заявил: «Речь идет не просто о покупке. Планируются инвестиции, при этом компания сохранит статус американской». Более подробных комментариев по этому вопросу не последовало.

На фоне того, что Трамп не исключил возможности повышения пошлин в отношении Японии, премьер-министр заметил: «Отношения, построенные на эксплуатации одной стороной другой, не могут быть долгосрочными. Разве существуют между Японией и США проблемы, требующие повышения тарифов?»

В области сотрудничества по безопасности премьер сообщил, что лидеры «подтвердили важность совместной ответственности Японии и США в реализации концепции „свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона“». Комментируя опасения о возможном признании Трампом КНДР ядерной державой, он опроверг такую возможность: «На саммите мы подтвердили курс на денуклеаризацию Северной Кореи. Это наша общая с США позиция».

Делясь впечатлениями о первой встрече с Трампом, премьер-министр отметил: «У меня сложилось впечатление, что в дальнейшем мы сможем вести спокойный и обстоятельный диалог. Думаю, у нас получится конструктивное взаимодействие».

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