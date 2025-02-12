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Пекин, 11 февраля (Jiji Press) -- Заместитель директора пресс-бюро Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на пресс-конференции 11 числа сообщил, что Китай убрал морской буй, установленный в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Японии вокруг островов Сенкаку префектуры Окинава. Этот шаг, возможно, был сделан с учетом отношений с Японией.

Береговая охрана Японии в тот же день объявила в навигационном предупреждении на своем веб-сайте, что «буй к северо-востоку от Тайваня перестал существовать». Подтверждая это, Го объяснил, что «буй выполнил свои задачи в месте установки, и соответствующие ведомства произвели самостоятельную техническую корректировку».

Администрация председателя КНР Си Цзиньпина работает над улучшением отношений с Японией, в том числе достигнув соглашения о возобновлении импорта рыбной продукции из соседней страны.

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