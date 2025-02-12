Япония присоединилась к первой международной конвенции по искусственному интеллекту

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Токио, 11 февраля (Jiji Press) -- Япония и Канада поставили свои подписи под первой международной конвенцией в области искусственного интеллекта (ИИ). Документ был принят в 2024 году Советом Европы (штаб-квартира которого находится во французском Страсбурге), объединяющим 46 государств, включая Великобританию и Францию. Япония и Канада, не являясь членами организации, принимали участие в разработке конвенции в качестве наблюдателей. На данный момент конвенцию подписали 13 стран и организаций, в том числе США и Европейский союз (ЕС).

Выступая на церемонии подписания в Париже, парламентский заместитель министра иностранных дел Мацумото Хисаси подчеркнул: «Подписывая эту конвенцию, Япония демонстрирует твёрдую приверженность продвижению фундаментальных ценностей — прав человека, демократии и верховенства закона». По его словам, данная конвенция совместно с «Хиросимским процессом по ИИ», направленным на регулирование генеративного ИИ, «заложит фундамент международного управления в сфере искусственного интеллекта».

Конвенция вступит в силу после её ратификации пятью государствами. Страны-участницы берут на себя обязательства по принятию необходимых мер для защиты фундаментальных ценностей при проектировании, разработке и использовании систем искусственного интеллекта.

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