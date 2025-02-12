Китайские военные корабли нарушили территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку

Политика Общество

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Наха, префектура Окинава, 12 февраля (Jiji Press) -- Четыре патрульных корабля Береговой охраны КНР вторглись в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку вблизи города Исигаки префектуры Окинава. Как сообщает 11-й региональный штаб Береговой охраны Японии в Нахе, все замеченные суда были вооружены предположительно автоматическими орудиями. Инцидент стал первым случаем нарушения японских территориальных вод китайскими государственными судами в районе островов Сенкаку с 8 января.

По информации штаба, вторжение кораблей в территориальные воды Японии было зафиксировано около 10 часов утра.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Китайская Народная Республика / КНР Jiji Press