Китайские военные корабли нарушили территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку
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Наха, префектура Окинава, 12 февраля (Jiji Press) -- Четыре патрульных корабля Береговой охраны КНР вторглись в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку вблизи города Исигаки префектуры Окинава. Как сообщает 11-й региональный штаб Береговой охраны Японии в Нахе, все замеченные суда были вооружены предположительно автоматическими орудиями. Инцидент стал первым случаем нарушения японских территориальных вод китайскими государственными судами в районе островов Сенкаку с 8 января.
По информации штаба, вторжение кораблей в территориальные воды Японии было зафиксировано около 10 часов утра.
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