Isuzu построит новый завод в США стоимостью 280 миллионов долларов

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Токио, 12 февраля (Jiji Press) -- Японский автопроизводитель Isuzu Motors Ltd. объявил 12 февраля о планах строительства нового производственного предприятия в штате Южная Каролина. Компания инвестирует в проект около 280 миллионов долларов (порядка 43 миллиардов йен). На заводе, запуск которого намечен на 2027 год, будут выпускаться как электрические грузовики, так и автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания. К 2030 году предприятие планирует достичь производственной мощности в 50 тысяч машин в год. На новом заводе будет создано более 700 рабочих мест, причем большая часть персонала будет набрана из местных жителей.







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