Места окончательного захоронения загрязненного грунта из Фукусимы определят после 2030 года

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Токио, 12 февраля (Jiji Press) -- Министерство окружающей среды Японии представило экспертной комиссии проект дорожной карты по окончательному захоронению почвы, извлеченной в ходе работ по дезактивации территории после аварии на АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO. План предусматривает завершение захоронения за пределами префектуры Фукусима к марту 2045 года. Выбор мест для захоронения намечен на период после 2030 года, однако точные сроки в проекте не обозначены. Процесс определения потенциальных участков для захоронения начнется в 2025 финансовом году.

По данным на конец декабря 2024 года, во временное хранилище, расположенное на территории городов Окума и Футаба префектуры Фукусима, поступило около 14 миллионов кубометров извлеченного грунта. Три четверти этого объема, где уровень радиоактивного загрязнения не превышает 8000 беккерелей на килограмм, планируется использовать вторично в рамках общественных работ, а оставшуюся часть направить на окончательное захоронение. Масштабное повторное использование очищенного грунта предполагается начать около 2030 года.







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