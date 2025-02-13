В Японии создали крупнейшую в мире бионическую руку с живыми мышцами

Технологии Общество Наука

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио, 13 февраля (Jiji Press) -- Научный коллектив Токийского университета и Университета Васэда представил революционную разработку в области бионических протезов – роботизированную руку, в которой используется культивированная человеческая мышечная ткань. Устройство с пятью автономно движущимися пальцами достигает 18 сантиметров в длину, что делает его самым крупным среди существующих аналогов. Хотя на данном этапе механизм еще не способен поднимать предметы, ученые видят широкие перспективы применения этой технологии в создании протезов конечностей. Исследование опубликовано в электронной версии ведущего американского научного журнала Science Robotics.

В основе работы бионической руки лежит система пучков культивированной мышечной ткани, прикрепленных к каждому пальцу: под воздействием электрических импульсов они сокращаются, обеспечивая движение пальцев. Ладонь устройства, размером около 6 сантиметров, сопоставима с рукой новорожденного.

Как объясняет руководитель исследования, профессор Такэути Сёдзи из Токийского университета, до сих пор размеры подобных роботов не превышали нескольких сантиметров из-за фундаментального ограничения: при увеличении толщины культивированной мышечной ткани клетки в её центре погибали от недостатка питательных веществ. «Хотя пока устройство не может развить силу, достаточную даже для рукопожатия, мы планируем увеличить мощность за счет добавления большего количества мышечных пучков», – поясняет профессор Такэути. «В будущем мы хотели бы добиться того, чтобы рука могла поднимать яблоко».

東京大と早稲田大が開発した人の培養筋組織を使用したロボットハンド。腕の部分に筋組織を束ねた装置が五つ取り付けられている＝１２日、東京都文京区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Jiji Press бионические протезы культивированная мышечная ткань искусственно выращенная мышечная ткань