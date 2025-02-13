В Японии создали крупнейшую в мире бионическую руку с живыми мышцами

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Токио, 13 февраля (Jiji Press) -- Научный коллектив Токийского университета и Университета Васэда представил революционную разработку в области бионических протезов – роботизированную руку, в которой используется культивированная человеческая мышечная ткань. Устройство с пятью автономно движущимися пальцами достигает 18 сантиметров в длину, что делает его самым крупным среди существующих аналогов. Хотя на данном этапе механизм еще не способен поднимать предметы, ученые видят широкие перспективы применения этой технологии в создании протезов конечностей. Исследование опубликовано в электронной версии ведущего американского научного журнала Science Robotics.

В основе работы бионической руки лежит система пучков культивированной мышечной ткани, прикрепленных к каждому пальцу: под воздействием электрических импульсов они сокращаются, обеспечивая движение пальцев. Ладонь устройства, размером около 6 сантиметров, сопоставима с рукой новорожденного.

Как объясняет руководитель исследования, профессор Такэути Сёдзи из Токийского университета, до сих пор размеры подобных роботов не превышали нескольких сантиметров из-за фундаментального ограничения: при увеличении толщины культивированной мышечной ткани клетки в её центре погибали от недостатка питательных веществ. «Хотя пока устройство не может развить силу, достаточную даже для рукопожатия, мы планируем увеличить мощность за счет добавления большего количества мышечных пучков», – поясняет профессор Такэути. «В будущем мы хотели бы добиться того, чтобы рука могла поднимать яблоко».







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