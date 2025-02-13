Япония внимательно следит за развитием американо-российских отношений

Новости

Токио, 13 февраля (Jiji Press) -- На пресс-конференции 13 февраля генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса прокомментировал достигнутую между президентами США и России договоренность о начале переговоров по прекращению военных действий в Украине.

«В контексте реагирования на российское вторжение в Украину американо-российские отношения имеют исключительную важность, и мы продолжаем внимательно отслеживать развитие ситуации», — подчеркнул Хаяси.

Комментируя высказывания представителей администрации Трампа о нереалистичности полного восстановления территориальной целостности Украины и её вступления в НАТО, генеральный секретарь отметил, что «правительство воздерживается от оценки отдельных заявлений представителей иностранных государств».







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]