Позиция Японии: осторожный подход к вопросу возвращения России в G7

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Токио, 14 февраля (Jiji Press) -- На пресс-конференции, состоявшейся 14 февраля, генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса выразил сдержанную позицию касательно инициативы президента США Трампа о возвращении России в Группу семи (G7).

«G7 представляет собой формат, который эффективно и оперативно реагирует на международную обстановку благодаря конкретному взаимодействию стран-участниц, объединенных общими фундаментальными ценностями - свободой, демократией, правами человека и верховенством закона. Для нашей страны единство G7 имеет первостепенное значение», - подчеркнул Хаяси.

Он также отметил: «Мы намерены поддерживать тесный диалог со всеми странами-участницами G7, включая США».

Россия была исключена из формата G8 в 2014 году после присоединения Крыма к своей территории.







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