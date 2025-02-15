Позиция Японии: осторожный подход к вопросу возвращения России в G7
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Токио, 14 февраля (Jiji Press) -- На пресс-конференции, состоявшейся 14 февраля, генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса выразил сдержанную позицию касательно инициативы президента США Трампа о возвращении России в Группу семи (G7).
«G7 представляет собой формат, который эффективно и оперативно реагирует на международную обстановку благодаря конкретному взаимодействию стран-участниц, объединенных общими фундаментальными ценностями - свободой, демократией, правами человека и верховенством закона. Для нашей страны единство G7 имеет первостепенное значение», - подчеркнул Хаяси.
Он также отметил: «Мы намерены поддерживать тесный диалог со всеми странами-участницами G7, включая США».
Россия была исключена из формата G8 в 2014 году после присоединения Крыма к своей территории.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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