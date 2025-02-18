Встреча японских бизнес-лидеров с вице-премьером КНР

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Пекин, 17 февраля (Jiji Press) -- Делегация японских предпринимателей во главе с Синдо Косэй, председателем Японо-китайской экономической ассоциации и советником корпорации Nippon Steel, провела встречу с вице-премьером КНР Хэ Лифэном в Пекине.

Делегацию возглавляет Синдо, который находится в Китае с шестидневным визитом до конца недели. В состав делегации также входят Токура Масакадзу, председатель Федерации экономических организаций Японии (Кэйданрэн), и Кобаяси Кэн, глава Торгово-промышленной палаты Японии, выступающие в качестве старших советников.

Стоит отметить, что подобная делегация японских предпринимателей встречалась с премьер-министром КНР Ли Цяном в январе 2024 года. По информации Японо-китайской экономической ассоциации, представители бизнеса рассчитывали на встречу с Ли и в ходе нынешнего визита.

В начале встречи Токура подчеркнул: «Углубление диалога как между правительствами, так и между предприятиями обеих стран приобретает всё большую важность».

В свою очередь, вице-премьер КНР отметил рост консервативных и унилатералистских тенденций в мире, явно намекая на повышение тарифов на китайский импорт, введенное администрацией президента США Дональда Трампа.

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