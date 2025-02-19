Буддийский священник в Японии стремится помогать людям в больницах и зонах стихийных бедствий

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Аннака, префектура Гумма, 18 февраля (Jiji Press). Буддийский священник Фурутани Кодай, известный своими онлайн-видеороликами, в которых в доступной форме объясняется буддийское учение, надеется стать «больничным капелланом», оказывая психологическую и духовную поддержку в больницах и в районах, пострадавших от стихийных бедствий.

В Японии подготовка таких капелланов началась в Университете Тохоку и других местах после разрушительного землетрясения и цунами в марте 2011 года, обрушившихся на северо-восточный регион Тохоку. Общество межконфессионального капелланства в Японии начало сертифицировать клинических капелланов в 2018 году.

В принципе, клинические капелланы, имеющие разное религиозное происхождение, не занимаются пропагандой религий, которые они практикуют. Они сосредоточены на помощи людям, переживающим горе.

Фурутани, 30 лет, заместитель настоятеля в храме Уммондзи в городе Аннака, префектура Гумма, восточная Япония, присоединился к Институту скорби Университета Софии в апреле прошлого года. Он учится в Токио по будням, чтобы получить квалификацию клинического капеллана, а выходные проводит в своем родном городе Гумма.

Несмотря на то, что Фурутани был первым сыном главного священника, он не собирался идти по стопам отца. После окончания университета он устроился в крупную компанию и работал торговым представителем медицинского оборудования.

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