Япония в третий раз отказывается от участия в конференции по запрещению ядерного оружия, делая ставку на ядерное сдерживание США

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Токио, 18 февраля (Jiji Press) -- Правительство Японии приняло решение воздержаться от участия в качестве наблюдателя в третьей конференции государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия, запланированной на март в Нью-Йорке. Это уже третий последовательный отказ Японии от участия в подобном мероприятии. На пресс-конференции глава МИД Ивая Такеси обосновал это решение необходимостью опираться на расширенное сдерживание, включая американский «ядерный зонтик», в условиях обострения ситуации с безопасностью вокруг Японии.

Японская конфедерация организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё), удостоенная Нобелевской премии мира в декабре прошлого года, совместно с партией Комэйто настоятельно призывали премьер-министра Исиба Сигэру обеспечить присутствие Японии в качестве наблюдателя на конференции, которая пройдет с 3 по 7 марта. Решение об отказе от участия может вызвать недовольство общественности и партии Комэйто, выступающих за полное уничтожение ядерного оружия, что потенциально может сказаться на политическом курсе кабинета Исиба.

«В регионе наблюдается как качественное, так и количественное наращивание ядерного потенциала», – пояснил Ивая причину неучастия. Подчеркнув значимость ядерного сдерживания для обеспечения суверенитета и мира в Японии, он добавил: «Наше присутствие даже в качестве наблюдателя может быть неверно истолковано в контексте нашей политики ядерного сдерживания и создать угрозу для национальной безопасности».

Ивая также подчеркнул, что отсутствие в Договоре ядерных держав, включая США, ставит под сомнение эффективность документа в вопросах ядерного разоружения. Он заверил, что Япония продолжит работу по ядерному разоружению в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).







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