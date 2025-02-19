В семейных реестрах Японии появится возможность указывать «Тайвань» в графе гражданства

Новости

Токио, 18 февраля (Jiji Press) -- На пресс-конференции 18 февраля министр юстиции Сузуки Кэйсукэ сообщил о предстоящих изменениях в системе семейных реестров. С 26 мая графа «гражданство» будет переименована в «гражданство/регион», что позволит уроженцам Тайваня указывать «Тайвань» вместо «Китай». В ответ на протест Китая, настаивающего на том, что Тайвань является «неотъемлемой частью китайской территории», Сузуки подчеркнул, что «данный вопрос относится исключительно к внутренней политике Японии».

Поправки в правила исполнения закона о семейном реестре будут внесены параллельно с модернизацией системы, предназначенной для записи фонетического чтения имён. Помимо этого, станет возможным указывать «Палестину (Западный берег реки Иордан и сектор Газа)», невзирая на отсутствие дипломатических отношений с Токио.

Стоит отметить, что в свидетельствах о регистрации по месту жительства и видах на жительство для иностранных граждан уже допускается указание регионов, и теперь аналогичная практика будет распространена на семейные реестры.

При получении японского гражданства иностранцем в семейном реестре указывается страна его происхождения. В случае брака между иностранным и японским гражданами гражданство супруга-иностранца вносится в раздел информации о браке. На данный момент для выходцев из Тайваня указывается «Китай». Что касается Гонконга и Макао, для них обозначение «Китай» останется неизменным.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]