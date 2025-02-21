Бывшие жители Иводзимы требуют разрешить поэтапное возвращение на родной остров

Новости

Токио, 19 февраля (Jiji Press) -- Члены «Совета по содействию возвращению на Иводзиму», объединяющего бывших жителей острова Иводзима, ставшего ареной кровопролитных сражений в годы Тихоокеанской войны, обратились в Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма с просьбой разрешить поэтапное возвращение на остров. На последовавшей за этим пресс-конференции представители Совета заявили: «Недопустимо, что мы лишены возможности вернуться на родную землю уже более 80 лет».

В последний год Тихоокеанской войны, перед началом ожесточённых боёв между японскими и американскими войсками, около 1200 жителей Иводзимы и Кита-Иводзимы были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться на основные острова Японии. После окончания войны остров находился под контролем американских военных и был возвращён Японии только в 1968 году. Тем не менее, в 1984 году правительство объявило, что «постоянное проживание гражданского населения на острове невозможно» из-за активной вулканической деятельности и ряда других причин. В настоящее время на острове располагается база Сил самообороны Японии.

В поданной петиции подчёркивается, что «режим принудительной эвакуации сохраняется уже более 80 лет». Авторы обращают внимание на то, что на острове постоянно находятся военнослужащие Сил самообороны и гражданский персонал, обслуживающий базу, и просят «предпринять конкретные шаги к постепенному возвращению жителей, начиная с наиболее осуществимых мер», в частности, построить жилые помещения для бывших островитян.

Цутия Токико, 82-летняя бывшая жительница острова, входящая в совет директоров организации, выразила общее мнение: «Для начала пусть это будет хотя бы пять или десять семей – мы просим правительство сделать первый шаг и позволить жителям вернуться на остров».







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]