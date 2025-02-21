«Война в Украине касается каждого»: Книга о войне для подростков привлекает внимание — манга и комментарии помогают понять конфликт

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Токио, 21 февраля (Jiji Press) -- Когда исполняется три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в Японии привлекает внимание книга для учащихся средней школы, которая доступно объясняет причины войн с помощью манги и иллюстраций.

Книга под названием «Мы не знаем войны» была выпущена в прошлом году издательством Gakken Inc. (район Синагава, Токио) для библиотек. Под научным руководством Коидзуми Ю, доцента Центра передовой науки и технологий Токийского университета, специализирующегося на военной политике России, на 136 страницах формата B5 рассматривается «что такое война» и «почему возникают войны» на примере вторжения в Украину.

По словам редактора Савада Мику, эта книга стала самым продаваемым изданием компании среди библиотечной литературы в прошлом году. Особенность библиотечных изданий, как отмечает Савада, в том, что «они могут затрагивать социально значимые темы, которые сложно освещать в коммерческих книгах», что делает их полезными для использования на уроках.

В начале каждой из трех глав размещены манга, изображающие общение украинской школьницы, бежавшей от войны, с японскими учащимися. Описанные события основаны на реальных историях, включая опыт девочки, эвакуировавшейся к родственникам в префектуру Аити.

Савада, бравшая интервью у школьницы, особенно запомнила историю о том, как её отец остался один на родине. «Эвакуация за границу, оставив семью в опасном месте – это что-то, что трудно себе представить. Я хотела, чтобы японские дети тоже задумались об этом».

Книга также обращается к истории вступления Японии в Тихоокеанскую войну. Савада подчеркивает: «И сейчас, и в прошлом есть люди, которые несправедливо лишаются своей повседневной жизни из-за войны. То, что происходит в Украине, совсем не чужая история для нас».

В этом году также отмечается 80-летие окончания войны, и Савада говорит: «Я хотела бы, чтобы в этот момент люди еще раз обратили внимание на Украину». «Надеюсь, что эта книга станет поводом остановиться и задуматься о войне», – добавляет она с убеждением.







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