Восстановление инфраструктуры: Украина возлагает надежды на Японию

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Токио, 23 февраля (Jiji Press) -- Посол Украины в Японии Сергей Корсунский (62 года) дал интервью накануне завершения своей дипломатической миссии в апреле. Выразив признательность за поддержку со стороны Японии, он обратился с призывом об участии страны в масштабных проектах по восстановлению инфраструктуры, опираясь на японский опыт преодоления последствий стихийных бедствий. Дипломат также подчеркнул важность продолжения поддержки после достижения перемирия. При этом он категорически отверг идею о приобретении Украиной ядерного оружия в качестве сдерживающего фактора, заявив, что «это не может служить решением проблемы».

Корсунский, приступивший к обязанностям в 2020 году, отметил, что несмотря на наблюдаемую во многих странах «усталость от поддержки» спустя три года после начала вторжения, «около 80% японцев неизменно поддерживают позицию Украины». После проведения в Токио в феврале прошлого года «Японско-украинской конференции по содействию экономическому восстановлению» дипломат с благодарностью отметил «беспрецедентный интерес» японских компаний к работе в Украине.

При поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Японской организации внешней торговли (JETRO) представители японских компаний, специализирующихся на строительстве временного жилья и водоочистных системах, посетили Украину с ознакомительным визитом. Ряд компаний уже выступил с предложениями по организации производства на территории Украины.

В условиях ежедневных ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны российских войск, наносящих колоссальный ущерб, Корсунский выразил особую признательность японским компаниям за их готовность работать, несмотря на риски. При этом он подчеркнул, что «обеспечение безопасности является абсолютным приоритетом, и это выполнимая задача». В ближайшее время ожидается завершение переговоров по обновлению двустороннего инвестиционного соглашения, что должно способствовать дальнейшему укреплению деловых связей между странами.

Говоря о текущей ситуации в Украине, посол с горечью отметил: «Народ находится на пределе своих сил. Происходящее напоминает кошмарный сон». Подчеркнув, что «никто не жаждет перемирия больше, чем Украина», он одновременно выразил обеспокоенность тем, что «Россия использует любые средства для дестабилизации ситуации в стране».

Дипломат однозначно заявил, что даже обладание Украиной ядерным оружием не могло бы служить эффективным сдерживающим фактором против российской агрессии. По его мнению, подобно тому, как Япония находится под американским ядерным зонтиком, гарантии безопасности со стороны западных ядерных держав могли бы стать реальным сдерживающим фактором для Украины. Подчеркивая необходимость «твердых гарантий безопасности» для поддержания мира после прекращения боевых действий, он вновь указал на важность вступления Украины в НАТО.

Касательно оккупированных Россией восточных и южных регионов Украины, посол заявил: «Демократическое сообщество никогда не признает российскую оккупацию». Он подчеркнул, что даже если эти территории де-факто останутся под российским контролем при достижении перемирия, такое положение должно рассматриваться как «временное». Он предостерег, что признание «изменения статус-кво силовым путем» создаст опасный прецедент для системы международной безопасности, включая регион Восточной Азии.

◇ Биографическая справка Сергей Корсунский родился в Киеве. Выпускник Киевского национального университета (1984 г.). Занимал должности директора экономического департамента МИД Украины, посла в Турции. В апреле 2020 года назначен послом в Японии. После начала российского вторжения активно способствовал укреплению двусторонних отношений, в том числе в вопросах приема украинских беженцев в Японии. Планирует завершить свою миссию в середине апреля. Родился в августе 1962 года.















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