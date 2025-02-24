Актриса Анна Саваи включена в список «Женщин года» по версии Time
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Токио, 22 февраля (Jiji Press) -- Японская актриса Анна Саваи, родившаяся в Новой Зеландии и удостоенная ряда престижных наград, включена в список «Женщин года» американского журнала Time.
20 февраля журнал Time опубликовал список из 13 «Женщин года», среди которых оказалась 32-летняя актриса Анна Саваи, исполнившая роль в американском телесериале «SHOGUN» (Сёгун), действие которого происходит в эпоху Сэнгоку в Японии. Издание отметило её стремление изменить образ азиатских женщин, которые «долгое время подвергались объективации и сексуализации в Голливуде».
Саваи получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телесериале, а также премию «Эмми», считающуюся высшей телевизионной наградой США. Кроме того, она вошла в рейтинг Time «100 Next», где представлены восходящие лидеры.
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