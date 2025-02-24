Бывший посол Японии в Украине: появились предпосылки к перемирию

Новости

Токио, 22 февраля (Jiji Press) -- Накануне третьей годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину бывший посол Японии в Украине Мацуда Кунинори выступил с оценкой текущей ситуации на пресс-конференции в Токио. По его словам, сейчас можно наблюдать первые признаки возможного перемирия и зарождение соответствующей атмосферы для переговоров. В связи с этим дипломат призвал японское правительство занять более активную позицию в международных дискуссиях, направленных на достижение мира.

Комментируя пророссийскую риторику президента Трампа, Мацуда отметил, что не стоит придавать излишнее значение отдельным высказываниям американского лидера, поскольку это лишь усиливает позиции российской стороны. Что касается возможного диалога между США и Россией, бывший посол предостерег от поспешных выводов о том, что переговоры могут пройти без участия Украины и европейских стран. «Нам следует дождаться более четкого понимания того, как именно действия администрации Трампа повлияют на перспективы мирных переговоров», – подчеркнул дипломат.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]