СМИ: Nissan может обратиться к Tesla за инвестициями — бывший директор возглавляет инициативу при поддержке экс-премьера Суга

Новости

Лондон, 21 февраля (Jiji Press) -- Как сообщает электронная версия газеты Financial Times, после срыва переговоров о слиянии с Honda компания Nissan Motor Co. рассматривает новую стратегию реструктуризации, которая может включать привлечение инвестиций от американского гиганта электромобильной индустрии Tesla. По информации издания, данную инициативу продвигает Мидзуно Хиромити, бывший независимый директор Tesla, при поддержке экс-премьер-министра Японии Суга Ёсихидэ. Отмечается, что некоторые члены совета директоров Nissan уже проинформированы об этих планах.

По данным нескольких источников издания, рассматривается создание инвестиционного консорциума под руководством Tesla, причем тайваньский технологический гигант Hon Hai Precision Industry может войти в него в качестве миноритарного акционера. Предполагается, что такая структура поможет предотвратить полное поглощение компании со стороны Hon Hai, которая, как считается, имеет тесные связи с Пекином.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]