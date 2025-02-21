Япония и Украина укрепляют сотрудничество в сфере правоохранительных органов

Новости

Киев, 21 февраля (Jiji Press) -- В украинской столице прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию специализированных криминалистических лабораторий на колесах, которые были переданы Украине правительством Японии совместно с Программой развития ООН (ПРООН) в мае прошлого года. На мероприятии присутствовал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, а в одной из машин была установлена памятная доска в честь укрепления сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Накагомэ Масаси, выступая на церемонии, заявил: «Япония продолжит оказывать неизменную поддержку Украине». Он добавил: «Мы намерены содействовать защите прав человека и верховенства закона, а также поддерживать комплексное и устойчивое восстановление страны».

Представители Национального полицейского агентства Японии присоединились к мероприятию в формате видеоконференции.

На средства, выделенные японской стороной, ПРООН предоставила Украине 26 передвижных криминалистических лабораторий, специальное оборудование для проведения экспертиз, мобильные комплексы для ДНК-анализа и другую технику. Украинские правоохранители планируют использовать это оборудование для идентификации жертв российской агрессии и документирования военных преступлений.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]