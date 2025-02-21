Япония и Украина укрепляют сотрудничество в сфере правоохранительных органов

Политика Общество

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Киев, 21 февраля (Jiji Press) -- В украинской столице прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию специализированных криминалистических лабораторий на колесах, которые были переданы Украине правительством Японии совместно с Программой развития ООН (ПРООН) в мае прошлого года. На мероприятии присутствовал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, а в одной из машин была установлена памятная доска в честь укрепления сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Накагомэ Масаси, выступая на церемонии, заявил: «Япония продолжит оказывать неизменную поддержку Украине». Он добавил: «Мы намерены содействовать защите прав человека и верховенства закона, а также поддерживать комплексное и устойчивое восстановление страны».

Представители Национального полицейского агентства Японии присоединились к мероприятию в формате видеоконференции.

На средства, выделенные японской стороной, ПРООН предоставила Украине 26 передвижных криминалистических лабораторий, специальное оборудование для проведения экспертиз, мобильные комплексы для ДНК-анализа и другую технику. Украинские правоохранители планируют использовать это оборудование для идентификации жертв российской агрессии и документирования военных преступлений.

２１日、キーウで、ウクライナに供与した科学捜査車両の運用開始式に出席した中込正志駐ウクライナ大使（中央）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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