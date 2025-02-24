Toyota открыла для прессы «Город будущего» с автономной подземной логистикой

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Сусоно, преф. Сидзуока, 22 февраля (Jiji Press) -- Корпорация Toyota впервые показала представителям СМИ свой инновационный проект «Woven City», строительство которого завершается в городе Сусоно (префектура Сидзуока). Этот уникальный городской комплекс, открытие которого запланировано на осень, оснащен специальными маршрутами для беспилотного транспорта на поверхности и разветвленной сетью подземных туннелей для автоматизированной доставки грузов. «Мы надеемся, что именно здесь будет создан транспорт будущего», – заявил председатель компании Тоёда Акио на церемонии завершения строительства первой очереди проекта.

Первый этап строительства охватывает территорию в 47 000 квадратных метров. Уже возведены 14 зданий, из которых 8 – жилые комплексы. Вокруг них расположились инновационный центр для совместной работы изобретателей и жителей, а также энергетический комплекс. Сейчас идет монтаж водородных трубопроводов, прочих инженерных коммуникаций и внутренняя отделка помещений.

Наземная инфраструктура включает три типа дорог: пешеходные зоны и маршруты для беспилотных транспортных средств. Светофоры оснащены современными датчиками для анализа пешеходных потоков. На глубине 10 метров в лавовом слое создана сеть подземных логистических коридоров, соединяющих все здания, где будут тестироваться роботы-курьеры.

Согласно генеральному плану, территория «Woven City» в перспективе увеличится до 700 000 квадратных метров – это площадь 15 токийских стадионов. Здесь будут жить и работать около 2000 человек – как сотрудники Toyota, так и специалисты из других компаний. Первыми новоселами этой осенью станут примерно 100 работников Toyota.

Для тестирования передовых технологий, включая беспилотный транспорт и роботизированные системы, будет создан цифровой двойник города. «Woven City – это экспериментальная площадка, которая никогда не будет завершена окончательно. Она будет постоянно эволюционировать, и мы приглашаем всех единомышленников присоединиться к нам в этом движении к будущему», – подчеркнул Тоёда.















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