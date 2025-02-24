Toyota открыла для прессы «Город будущего» с автономной подземной логистикой

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Сусоно, преф. Сидзуока, 22 февраля (Jiji Press) -- Корпорация Toyota впервые показала представителям СМИ свой инновационный проект «Woven City», строительство которого завершается в городе Сусоно (префектура Сидзуока). Этот уникальный городской комплекс, открытие которого запланировано на осень, оснащен специальными маршрутами для беспилотного транспорта на поверхности и разветвленной сетью подземных туннелей для автоматизированной доставки грузов. «Мы надеемся, что именно здесь будет создан транспорт будущего», – заявил председатель компании Тоёда Акио на церемонии завершения строительства первой очереди проекта.

Первый этап строительства охватывает территорию в 47 000 квадратных метров. Уже возведены 14 зданий, из которых 8 – жилые комплексы. Вокруг них расположились инновационный центр для совместной работы изобретателей и жителей, а также энергетический комплекс. Сейчас идет монтаж водородных трубопроводов, прочих инженерных коммуникаций и внутренняя отделка помещений.

Наземная инфраструктура включает три типа дорог: пешеходные зоны и маршруты для беспилотных транспортных средств. Светофоры оснащены современными датчиками для анализа пешеходных потоков. На глубине 10 метров в лавовом слое создана сеть подземных логистических коридоров, соединяющих все здания, где будут тестироваться роботы-курьеры.

Согласно генеральному плану, территория «Woven City» в перспективе увеличится до 700 000 квадратных метров – это площадь 15 токийских стадионов. Здесь будут жить и работать около 2000 человек – как сотрудники Toyota, так и специалисты из других компаний. Первыми новоселами этой осенью станут примерно 100 работников Toyota.

Для тестирования передовых технологий, включая беспилотный транспорт и роботизированные системы, будет создан цифровой двойник города. «Woven City – это экспериментальная площадка, которая никогда не будет завершена окончательно. Она будет постоянно эволюционировать, и мы приглашаем всех единомышленников присоединиться к нам в этом движении к будущему», – подчеркнул Тоёда.

発明家と住民が交流し実証実験を体験できるトヨタ自動車の実証都市「ウーブン・シティ」の施設（右）。信号機には人流計測センサーや赤外線カメラなどの設置が可能＝２２日午後、静岡県裾野市

トヨタ自動車の実証都市「ウーブン・シティ」の地下１０メートルに整備された物流の自動化実験を行う地下道＝２２日午後、静岡県裾野市

ウーブン・シティ住居エリアの中庭では、自動運転の電気自動車（ＥＶ）「イーパレット」を店舗に見立て、水素焙煎（ばいせん）のコーヒーが振る舞われた＝２２日午後、静岡県裾野市

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Toyota / Toйота / Тоёта Jiji Press Woven City