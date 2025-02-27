Китай протестует против упоминания «Тайваня» в японском семейном реестре

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Пекин, 26 февраля (Jiji Press) -- Представитель Канцелярии по делам Тайваня Государственного совета КНР Чжу Фэнлянь на пресс-конференции 26 февраля выразила решительный протест в связи с тем, что с мая этого года выходцы из Тайваня смогут указывать в графе гражданства в семейном реестре Японии «Тайвань» вместо «Китай». По её словам, это «идёт вразрез с принципом “единого Китая” и представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая». Эту информацию распространили китайские государственные СМИ.

Чжу особо подчеркнула, что «Тайвань является неотъемлемой частью Китая», и заявила: «Япония, как страна, несущая историческую ответственность за тайваньский вопрос, должна извлечь уроки из прошлого и проявлять осмотрительность при решении всех вопросов, связанных с Тайванем». Представитель МИД КНР также добавил, что Китай «не потерпит никакого вмешательства внешних сил» в этот вопрос.







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