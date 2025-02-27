Jins выпускает устройство для управления ПК движениями головы

Новости

Токио, 26 февраля (Jiji Press) — Японская сеть оптик Jins Inc. 26 февраля представила новое устройство «JINS ASSIST (Джинс Ассист)», позволяющее управлять компьютером с помощью небольших движений головы.

Устройство крепится к очкам и соединяется с компьютером кабелем, что дает возможность перемещать курсор и кликать без использования рук. Это значительно облегчает работу с ПК людям с ограниченными возможностями верхних конечностей.

Система распознает различные движения головы: кивок активирует курсор, взгляд вверх выполняет двойной клик, а поворот головы вправо — нажатие правой кнопки мыши. Также поддерживается ввод с клавиатуры. Устройство весит всего 4 грамма и по размеру сравнимо с большим пальцем, что минимизирует утомляемость даже при длительном использовании. Благодаря проводному подключению не требуется подзарядка.

Стоимость JINS ASSIST составляет 15 000 йен, приобрести его можно в интернет-магазине Jins и на других онлайн-площадках.





[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]