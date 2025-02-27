Верховный суд Франции приказал пересмотреть дело об убийстве студентки из Японии

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Париж, 26 февраля (Jiji Press) — Верховный апелляционный суд Франции (кассационный суд) 26 февраля распорядился пересмотреть дело об убийстве студентки университета Цукуба Куросаки Наруми, которая пропала без вести во время стажировки во Франции в 2016 году.

Верховный суд отменил приговор в 28 лет тюрьмы, вынесенный чилийцу Николасу Сепеда (34 года) по обвинению в убийстве бывшей подруги, сообщили французские СМИ.

Причиной стало наличие процессуальных нарушений в ходе апелляционного судебного разбирательства – это «чрезвычайно редкое решение», по оценке французской прессы. Сепеда не будет освобожден, и повторное судебное разбирательство, как ожидается, состоится в течение нескольких месяцев в суде города Лион.

В ходе апелляционного процесса, состоявшегося в 2023 году в городе Везуль на востоке Франции, полицейский, участвовавший в расследовании, дал показания с использованием новых материалов, которые не были представлены в ходе первоначального судебного заседания. Адвокаты Сепеда настаивали на несправедливости этих показаний, однако председательствующий судья продолжил судебное заседание.

По данным прокуратуры, в декабре 2016 года Сепеда посетил Куросаки Наруми в восточном городе Безансон, где она проходила обучение, и, предположительно, убил ее в комнате студенческого общежития. Тело было якобы брошено в безлюдном месте, но так и не было найдено в ходе поисковых мероприятий.







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