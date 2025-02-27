Украденные деньги из сейфовых ячеек Mizuho Bank составили 66 млн йен

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Токио, 27 февраля (Jiji Press) — Представители Mizuho Bank заявили 27 февраля, что общая сумма денег, похищенных бывшей сотрудницей из сейфовых ячеек клиентов, составила 66 миллионов йен.

По данным банка, бывшая сотрудница, которой на тот момент было за 30, похитила деньги из сейфовых ячеек двух клиентов в токийском филиале Хироо в период с января 2016 года по июнь 2019 года.

В 2021 году она была арестована по подозрению в хищении около 52 миллионов йен из филиала, где работала специалистом по обслуживанию клиентов, под видом банковских кредитов.

Выступая перед журналистами 27 февраля, президент Mizuho Bank Като Масахико заявил: «Приносим извинения за беспокойство, причиненное нашим клиентам». Это первый случай, когда высокопоставленный руководитель банка выступил перед журналистами с извинениями в связи с этим скандалом.

Похищенные из сейфовых ячеек деньги бывшая сотрудница тратила на покупку одежды и путешествия. Банк уже полностью возместил ущерб. Сотрудница была уволена в октябре 2019 года.

Mizuho Bank сообщил о краже из сейфовых ячеек 18 февраля текущего месяца. В качестве мер по предотвращению подобных инцидентов банк ограничил круг сотрудников, имеющих доступ к запасным ключам, и ужесточил контроль, требуя обязательного присутствия руководства при их использовании.







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