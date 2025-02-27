Рекордный рост числа аварий из-за использования гаджетов за рулем: статистика ДТП за прошлый год — Национальное полицейское агентство

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Токио, 27 февраля (Jiji Press) — Национальное полицейское агентство 27 февраля сообщило, что в прошлом году количество автомобильных аварий со смертельным исходом и тяжелыми травмами, произошедших из-за использования водителями смартфонов или мобильных телефонов во время вождения («отвлеченное вождение»), выросло на 14 случаев по сравнению с предыдущим годом и достигло 136 случаев. Это самый высокий показатель с 2007 года, когда была введена подобная статистика.

Число аварий с участием велосипедистов также увеличилось на 2 случая до 28 происшествий. Оба показателя побили прошлогодние негативные рекорды.

После ужесточения наказаний в 2019 году, когда было зарегистрировано 105 серьезных автомобильных аварий, в 2020 году их число сократилось до 66 случаев, однако с 2021 года снова начало расти. В ноябре прошлого года были ужесточены и штрафы для велосипедистов. По мнению агентства, рост аварийности связан с широким распространением смартфонов и мобильных приложений.

Из 136 автомобильных аварий в 2024 году 125 случаев, включая 31 со смертельным исходом, произошли из-за того, что водители смотрели на экраны телефонов, а в 11 случаях, включая один смертельный, водители разговаривали по телефону.

Среди 28 велосипедных аварий в 25 случаях, включая один со смертельным исходом, велосипедисты смотрели на экраны телефонов, и в трех случаях говорили по телефону.

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