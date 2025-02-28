В лесном пожаре в Иватэ найдено тело погибшего

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Мориока, префектура Иватэ, 27 февраля (Jiji Press) -- Лесной пожар в городе Офунато префектуры Иватэ продолжал бушевать и 27 февраля. Полиция префектуры сообщила об обнаружении обгоревшего тела мужчины в районе Аяри города Санрику. По данным префектуральных властей, огонь охватил территорию более 600 гектаров, уничтожив не менее 84 строений. Существует угроза дальнейшего распространения пожара, поэтому пожарные службы ведут непрерывную борьбу с огнём.

Штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций префектуры сообщает, что личность и возраст погибшего мужчины пока не установлены. Для борьбы с пожаром привлечены силы экстренной пожарной помощи из соседних префектур Мияги, Ямагата и Аомори. В операции задействованы 10 вертолётов местных властей и сил самообороны, осуществляющих разведку и тушение с воздуха.

Пожар вспыхнул около 13:00 26 февраля. Очаги возгорания были зафиксированы в районах Акасаки и Аяри города Санрику, что привело к эвакуации 2114 человек из 873 домохозяйств. В связи с распространением огня во второй половине дня 27 февраля власти объявили дополнительную эвакуацию ещё 1192 человек из 467 домохозяйств в нескольких районах Акасаки.

По данным городской администрации, к 22:00 того же дня в начальных школах, общественных центрах и других учреждениях размещено 877 эвакуированных граждан. Две школы – начальная и средняя, находящиеся вблизи очага пожара, были временно закрыты.

Стихия нарушила работу систем жизнеобеспечения: около 500 домов остались без электроснабжения, примерно 40 домохозяйств лишились водоснабжения. Движение на участке железнодорожной линии Риас компании Санрику было приостановлено с организацией автобусного сообщения.

Штаб по чрезвычайным ситуациям префектуры принял решение о применении закона о помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Сухопутным силам самообороны направлен запрос о помощи, начата подготовка к предоставлению временного жилья пострадавшим. Также организован приём эвакуированных в муниципальном жилом фонде префектуры.







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