Одобрена заявка на трансплантацию матки: Университет Кэйо проведет клиническое исследование, которое может стать первым подобным случаем в Японии

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Токио, 27 февраля (Jiji Press) -- Университет Кэйо сообщил 27 февраля, что этический комитет вуза одобрил клиническое исследование по трансплантации матки женщинам, у которых отсутствует этот орган, с целью последующей беременности и родов.

Университет рассматривает возможность проведения данного исследования, которое станет первой процедурой трансплантации матки в Японии.

Исследовательский план предусматривает участие трех женщин в возрасте от 20 до 30 лет с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера (МРКХ), родившихся без матки и желающих иметь детей. Согласно плану, учёные сначала проведут экстракорпоральное оплодотворение, используя яйцеклетки участниц и сперму их мужей.

Затем будет выполнена пересадка матки от доноров, которыми предположительно станут матери участниц или другие родственницы, после чего последует имплантация оплодотворенных яйцеклеток. Конечная цель исследования – достижение беременности и успешных родов.

Научная группа Университета Кэйо подала заявку на одобрение этическим комитетом в ноябре 2022 года после того, как Японская ассоциация медицинских наук опубликовала в июле 2021 года доклад, разрешающий проведение трансплантации матки в рамках клинических исследований.







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