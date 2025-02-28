Министры финансов G20 не смогли принять совместное заявление

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Кейптаун, 27 февраля (Jiji Press) -- Двухдневная встреча министров финансов и глав центральных банков Группы двадцати крупнейших экономик завершилась 27 февраля в Кейптауне без принятия совместного заявления, что явно продемонстрировало отсутствие единства среди участников.

На фоне растущей неопределенности в мировой экономике, вызванной протекционистской политикой президента США Дональда Трампа, ключевым вопросом было то, насколько участники смогут проявить согласованную позицию. Однако вместо совместного документа была опубликована лишь «резюме председателя», подготовленное страной-организатором – Южной Африкой.

В председательском резюме рост протекционизма отмечен как один из факторов риска для экономического развития, и указано, что участники «подтвердили свою приверженность противодействию» этой тенденции. Тем не менее, отказ от принятия совместного заявления, впервые за три встречи с февраля 2024 года, при отсутствии многих министров, включая представителей США, наглядно показал ослабление единства группы.

По словам представителя Министерства финансов Японии, на встрече «многие участники подчеркивали важность сохранения свободной экономики и торговли, избегая неопределенности и разобщенности», а в резюме председателя четко зафиксирована «поддержка справедливой и открытой многосторонней торговой системы». Также было отмечено, что экономическому росту могут препятствовать не только протекционизм, но и продолжающиеся военные конфликты, в том числе в Украине, а также нарушения в глобальных цепочках поставок.

Согласно информации зарубежных СМИ, помимо министра финансов США Бессента и министра финансов Японии Катō Кацунобу, во встрече не участвовали представители Канады, Индии и Китая. Хотя «международные налоговые правила», реализация которых находится под вопросом из-за фактического выхода Трампа из соглашений, были включены в повестку дня, конкретных решений по преодолению этой проблемы предложено не было.

Министр финансов ЮАР Годонгвана на пресс-конференции после завершения встречи признал, что «между странами-членами существовали разногласия по различным вопросам». Японию представляли заместитель министра финансов Сайто Хироаки и глава Банка Японии Уэда Кадзуо. На своей пресс-конференции Сайто отметил, что «смог подчеркнуть важность сотрудничества и продемонстрировать присутствие Японии» на мероприятии.

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