Рекордное количество прослушиваний телефонных разговоров в Японии за 2024 год

Общество

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Токио, 28 февраля (Jiji Press) — По данным доклада японского правительства парламенту от 28 февраля, в 2024 году полиция страны установила новый рекорд по прослушиванию телефонных разговоров, проведя 21 565 прослушиваний в рамках уголовных расследований.

Этот показатель превысил предыдущий рекорд 2020 года, когда было зафиксировано 20 120 прослушиваний.

Все прослушивания в 2024 году проводились исключительно на мобильных телефонах в рамках 19 уголовных дел, что привело к аресту 99 подозреваемых.

Среди расследуемых дел: девять случаев торговли наркотиками, включая контрабанду, три убийства, совершенные организованными преступными группировками, и два случая мошенничества.

Из общего числа прослушанных разговоров лишь 1939 имели непосредственное отношение к преступной деятельности.

警察庁が公開した通信傍受装置＝２０００年８月

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Jiji Press прослушивание телефонных разговоров