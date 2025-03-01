Япония и Польша укрепляют сотрудничество для восстановления Украины

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Токио, 28 февраля (Jiji Press) -- Министр иностранных дел Японии Ивая Такеси и глава МИД Польши Радослав Сикорский подписали в пятницу в Токио пятилетний план действий по укреплению двустороннего сотрудничества в поддержку Украины, включая помощь в послевоенном восстановлении страны на фоне продолжающейся российской агрессии.

В плане действий осуждается расширение военного сотрудничества между Россией и КНДР, а также подчёркивается неразрывность безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Документ также предусматривает углубление двустороннего сотрудничества в широком спектре направлений, включая экономику, оборону и кибербезопасность.

«Мы стремимся к дальнейшему укреплению сотрудничества для поддержания и усиления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права», — заявил Ивая на встрече с Сикорским в Токио.







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