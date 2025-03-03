Японский эсминец прошел через Тайваньский пролив в феврале

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Токио, 1 марта (Jiji Press) -- Эсминец «Акидзуки» Морских сил самообороны Японии прошел через Тайваньский пролив в начале февраля, как сообщили в субботу представители правительства. Этот шаг, по-видимому, направлен на сдерживание агрессивных действий Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Это второй случай прохождения корабля Морских сил самообороны через воды между Тайванем и материковым Китаем с сентября прошлого года, когда эсминец «Садзанами» пересек пролив вместе с кораблями из Австралии и Новой Зеландии. В феврале «Акидзуки» совершил проход в одиночку.

«Акидзуки» принял участие в совместных учениях с силами США, Австралии и Филиппин в Южно-Китайском море 5 февраля. Учения проводились в рамках морского сотрудничества с целью поддержки морских прав в соответствии с международным законодательством.

США и ряд других стран регулярно направляют военные корабли через Тайваньский пролив для обеспечения свободы судоходства. До сентября Япония воздерживалась от подобных действий, стараясь избегать излишнего провоцирования Китая.

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