JR East выходит на рынок райдшеринга для «локального транспорта»

Новости

Токио, 2 марта (Jiji Press) -- Восточно-японская железнодорожная компания (JR East) выходит на рынок райдшеринга, где обычные водители осуществляют платные пассажирские перевозки. Компания начала предоставлять услуги в городах Минамибосо и Татеяма префектуры Тиба 3-го числа. Во второй половине года сервис также появится в городе Сенбоку префектуры Акита. Сотрудники компании будут использовать арендованные автомобили дочерней организации для обеспечения транспортных потребностей в часы, когда такси и автобусы курсируют редко.

Райдшеринг в Минамибосо и Татеяме осуществляется в рамках инициативы «общественного райдшеринга», реализуемой Министерством земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма. Бронирование поездок происходит через специальное приложение. Время работы — с 22:00 до 7:00 следующего утра. JR East привлекла несколько человек в качестве водителей, в основном из числа сотрудников филиала в Тибе, которые будут выполнять перевозки в регионе в рамках своего рабочего времени.

Эта инициатива компании обусловлена дефицитом водителей у операторов такси и автобусов вдоль железнодорожных линий JR East.

JR East стремится сделать жизнь местных жителей комфортнее и способствовать развитию туризма в регионах своего присутствия. «Мы хотим решить проблемы регионального транспортного сообщения», — заявил представитель компании.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]