Премьер-министр Японии сохраняет нейтралитет в споре между США и Украиной

Новости

Токио, 3 марта (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Исиба Сигэру заявил 3 марта, что не намерен принимать чью-либо сторону в разногласиях между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я не собираюсь занимать позицию ни одной из сторон. Моя основная задача — сделать всё возможное для поддержания американского участия в мирном урегулировании в восточноевропейском регионе и сохранения единства стран Большой семёрки», — сказал Исиба на заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента после того, как Трамп и Зеленский не смогли подписать соглашение о природных ресурсах в Белом доме из-за разногласий в вопросах американской дипломатии относительно российско-украинского конфликта.

Комментируя непосредственно безрезультатный саммит США-Украина, Исиба отметил, что будет «крайне прискорбно», если обращение Зеленского к Трампу останется без положительного отклика.

Премьер-министр также предположил, что резкость Трампа в отношении Зеленского отражает его собственные взгляды на пределы финансовой нагрузки для США и американских налогоплательщиков, а также разочарование тем, что Украина, по его мнению, недостаточно эффективно использует оказываемую ей американскую поддержку.

Исиба подчеркнул: «То, что сегодня происходит в Украине, завтра может произойти в Восточной Азии. Нам также необходимо планомерно укреплять потенциал сдерживания, чтобы предотвратить возникновение вооружённых конфликтов».





[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]