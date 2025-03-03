Хаяси отрицательно относится к возможности участия в будущих встречах по запрету ядерного оружия

Новости

Токио, 3 марта (Jiji Press) — Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса в понедельник выразил отрицательное отношение к возможности участия страны в качестве наблюдателя в будущих встречах стран-участниц Договора о запрещении ядерного оружия. На пресс-конференции он заявил: «Мы примем соответствующее решение, основываясь на нашей текущей позиции» относительно третьей такой встречи, которая началась в тот же день в Нью-Йорке и продлится пять дней.

Хаяси пояснил, что причиной неучастия является несовместимость договора с американской политикой ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что ядерное разоружение должно осуществляться в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и заявил: «Мы пришли к такому выводу именно потому, что серьезно стремимся к миру без ядерного оружия».

Японская конфедерация организаций жертв атомных и водородных бомбардировок (Нихон Хиданкё), удостоенная Нобелевской премии мира 2024 года, продолжает призывать японское правительство принять участие в третьей встрече подписантов в статусе наблюдателя, поскольку в этом году исполняется 80 лет со времени атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]