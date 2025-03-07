«Полная уверенность» в США: подтверждение обязательств по обороне на встрече лидеров — Глава Кабинета министров Хаяси

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Токио, 7 марта (Jiji Press) — Японское правительство полностью доверяет США в вопросе выполнения обязательств по защите Японии в рамках двустороннего договора о безопасности, заявил 7 марта Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.

«Правительство абсолютно уверено, что США выполнят свои обязательства, используя весь свой потенциал, включая ядерный», — сообщил Хаяси на очередной пресс-конференции после того, как президент США Дональд Трамп 6 марта выразил недовольство договором, который не предусматривает обязательств Японии по защите Соединенных Штатов.

Хаяси отметил, что премьер-министр Японии Исиба Сигэру и Трамп подтвердили обязательства США во время их первой встречи в Вашингтоне в прошлом месяце.

Официальный представитель японского правительства также подчеркнул усилия Токио, включая законодательные инициативы, позволяющие стране реализовать право на коллективную самооборону для обеспечения «непрерывной взаимной поддержки в любых ситуациях».

На отдельной пресс-конференции министр обороны Накатани Гэн заявил, что министр обороны США Пит Хегсет в ходе серии переговоров подтвердил обязательства Соединенных Штатов по защите Японии в рамках договора.







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