Президент Италии возлагает цветы в Мемориальном парке мира в Хиросиме

Общество Политика

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Хиросима, 8 марта (Jiji Press) -- Президент Италии Серджо Маттарелла совершил свой первый визит в Хиросиму 8 марта, возложив цветы к кенотафу жертв атомной бомбардировки 1945 года в Мемориальном парке мира в этом городе на западе Японии.

Президент почтил память минутой молчания перед кенотафом, а затем осмотрел парк в сопровождении мэра Хиросимы Мацуи Кадзуми. Он также оставил запись в книге посетителей Музея мира в Хиросиме, написав: «Выражаю глубокие соболезнования жертвам этой огромной трагедии».

Позже в тот же день Маттарелла встретился с губернатором Хиросимы Юдзаки Хидэхико и Мимаки Тосиюки, 82-летним сопредседателем Японской конфедерации организаций пострадавших от атомной и водородной бомб, также известной как Нихон Хиданкё, которая получила Нобелевскую премию мира в 2024 году.

Президент поздравил Мимаки и других с получением Нобелевской премии и высоко оценил деятельность организации, заявив: «(Японская конфедерация) всегда бьет в набат для человечества», добавив, что он твердо убежден, что ядерное оружие никогда больше не должно быть использовано.

«Я понял, что (у президента) такие же идеи (о ядерном разоружении), как и у нас», — сказал Мимаки журналистам после встречи. «Мы хотели бы, чтобы он продолжал работать (для ядерного разоружения)».

平和記念公園内の原爆死没者慰霊碑に献花するイタリアのマッタレッラ大統領（手前）＝８日、広島市中区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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