Президент Италии возлагает цветы в Мемориальном парке мира в Хиросиме

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Хиросима, 8 марта (Jiji Press) -- Президент Италии Серджо Маттарелла совершил свой первый визит в Хиросиму 8 марта, возложив цветы к кенотафу жертв атомной бомбардировки 1945 года в Мемориальном парке мира в этом городе на западе Японии.

Президент почтил память минутой молчания перед кенотафом, а затем осмотрел парк в сопровождении мэра Хиросимы Мацуи Кадзуми. Он также оставил запись в книге посетителей Музея мира в Хиросиме, написав: «Выражаю глубокие соболезнования жертвам этой огромной трагедии».

Позже в тот же день Маттарелла встретился с губернатором Хиросимы Юдзаки Хидэхико и Мимаки Тосиюки, 82-летним сопредседателем Японской конфедерации организаций пострадавших от атомной и водородной бомб, также известной как Нихон Хиданкё, которая получила Нобелевскую премию мира в 2024 году.

Президент поздравил Мимаки и других с получением Нобелевской премии и высоко оценил деятельность организации, заявив: «(Японская конфедерация) всегда бьет в набат для человечества», добавив, что он твердо убежден, что ядерное оружие никогда больше не должно быть использовано.

«Я понял, что (у президента) такие же идеи (о ядерном разоружении), как и у нас», — сказал Мимаки журналистам после встречи. «Мы хотели бы, чтобы он продолжал работать (для ядерного разоружения)».







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