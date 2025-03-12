80 лет со дня бомбардировки Токио: молитвы о мире в память о 100 тысячах жертв

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Токио, 10 марта (Jiji Press) -- 10 марта в Токио состоялась памятная церемония, посвященная 80-летию авианалета американских войск на японскую столицу, унесшего жизни около 100 000 человек.

Траурное мероприятие прошло в Мемориальном зале токийского правительства в районе Сумида. Церемонию посетили родственники погибших, губернатор Токио Коикэ Юрико, а также кронпринц Акисино с супругой Кико, которые приняли участие в традиционном воскурении благовоний.

93-летняя Сато Рэйко, выжившая благодаря тому, что покинула Токио за несколько часов до бомбардировки, поделилась: «Мой отец, добрый человек, придававший большое значение образованию, погиб, оставшись защищать свою рисовую лавку в Токио».

«Мы не должны допустить повторения войны», — подчеркнула Сато, потерявшая также братьев и сестер во время Второй мировой войны.

88-летняя жительница района Кото, лишившаяся отца и четверых братьев и сестер, с горечью отметила: «Их тела и останки так и не были найдены. Все, что мне остается — приходить сюда каждый год и вспоминать о них».

Токийское правительство объявило 10 марта «Днем мира», и минута молчания также прозвучала на официальной церемонии в здании правительства в районе Синдзюку.

Накануне, 9 марта, жители столицы также отдавали дань памяти жертвам бомбардировки. В парке Уэно района Тайто у статуи матери с ребенком и мемориала прошла встреча «Чтобы не забыть то время», организованная 91-летней писательницей Эбина Каёко, осиротевшей во время бомбардировки. В мероприятии участвовали 86-летний мангака Тиба Тэцуя и родственники погибших. Эбина присутствовала в инвалидном кресле, и от ее имени зачитали письмо: «Давайте передадим следующему поколению ценность мира и ужасы войны».

В культурном центре Мoрисита в районе Кото на собрании прозвучали воспоминания детей, потерявших родителей во время войны, а местные школьники представили доклады о школьной жизни того времени. 15-летняя Тасаки Юри, ученица 3-го класса средней школы, представившая историю бомбардировки в форме камисибаи (бумажного театра), призналась: «Я всем сердцем почувствовала, что эта история должна передаваться из поколения в поколение».

Ранним утром 10 марта 1945 года около 300 американских бомбардировщиков B-29 сбросили на Токио огромное количество зажигательных бомб. По оценкам, жертвами этих неизбирательных бомбардировок стали более миллиона человек.



















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