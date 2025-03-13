Toyota запустит новый электромобиль в Европе в этом году

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Брюссель, 12 марта (Jiji Press) -- Toyota Motor Corp. объявила в среду, что выпустит электрическую версию своего внедорожника C-HR в Европе в этом году в рамках планов по расширению линейки электромобилей в регионе до 14 моделей к 2026 году.

Новый электромобиль «C-HR Плюс» является первой полностью электрической моделью, созданной на базе внедорожника «C-HR». Запас хода составляет 600 километров, также сокращено время зарядки. Президент и генеральный директор европейского подразделения Toyota Motor Europe Накада Йошихиро заявил о планируемых новых электромобилях: «Это автомобили, которые сосредоточены на улучшении образа жизни клиентов».

Японский автопроизводитель реагирует на планы Европейского союза запретить продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

Toyota ожидает, что годовые продажи электромобилей в Европе вырастут до 250 000 единиц к 2027 году, что составит около 20% от общего объема продаж автомобилей компании в регионе.

По состоянию на конец 2023 года компания оценивала, что продажи электромобилей в Европе превысят 250 000 единиц к 2026 году. Однако прогноз был снижен из-за замедления спроса. В 2024 году продажи электромобилей Toyota в Европе выросли на 18% по сравнению с предыдущим годом, но европейский рынок в целом находится в состоянии спада после того, как Германия отменила субсидии на покупку.

К 2026 году Toyota планирует представить 9 новых моделей электромобилей, активизируя свою разнообразную продуктовую стратегию по декарбонизации.

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