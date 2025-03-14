Японский эсминец «Носиро» прибыл с визитом в Австралию

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Сидней, 12 марта (Jiji Press) – Эсминец морских сил самообороны Японии новейшего класса «Могами» «Носиро» прибыл с визитом на военно-морскую базу Стирлинг в Западной Австралии для участия в совместных учениях с австралийским флотом.

Правительство Австралии рассматривает эсминцы класса «Могами» и немецкие военные корабли в качестве финальных кандидатов для разработки своих перспективных фрегатов. Ожидается, что решение о выборе одного из них будет принято до конца текущего года.

Основным преимуществом эсминцев класса «Могами» является возможность их эксплуатации экипажем численностью около 90 человек, что составляет половину от стандартного экипажа обычного эсминца. Нацеливаясь на экспорт, Япония стремится продемонстрировать эффективность и другие технические преимущества этих кораблей.

Министерство обороны Австралии отметило, что визит «Носиро» представляет собой ценную возможность для укрепления стратегического партнерства между военно-морскими силами Австралии и морскими силами самообороны Японии.

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