«Уважение к собеседнику» особенно важно в эпоху Трампа = Глава школы Омотэсэнкэ проводит чайную церемонию в столице США

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Вашингтон, 12 марта (Jiji Press) -- В столице США Вашингтоне в среду состоялась общественная чайная церемония, посвящённая 15-летию основания восточного отделения школы чайной церемонии Омотэсэнкэ (город Киото), одной из трёх ведущих школ чайной церемонии. На мероприятии присутствовало около 20 человек, многие из которых были облачены в традиционные кимоно.

Сэн Соса Ююсай, 15-й наследственный глава школы Омотэсэнкэ, на пресс-конференции отметил: «Я полагаю, что принцип чайной церемонии, основанный на глубоком уважении к собеседнику, является наиболее необходимым в современном обществе, характеризующемся разделением и противостоянием».

Восточное отделение школы Омотэсэнкэ было учреждено в июне 2010 года как четвёртое представительство в США после отделений на Гавайях и западном побережье. Филиал объединяет около 150 членов в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах, и активно знакомит с искусством чайной церемонии учащихся местных школ и университетов.

Уэно Рюдзи, руководитель восточного отделения школы в США, подчеркнул, что миссия школы заключается в распространении принципа сохранения традиций. «В то время как администрация президента США Дональда Трампа, по-видимому, разрушает устоявшееся и создаёт новое, школа Омотэсэнкэ на протяжении многих лет бережно сохраняет свой стиль», — заявил Уэно. «Мы стремимся популяризировать этот подход».

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