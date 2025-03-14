Число детей, пострадавших от преступлений, связанных с социальными сетями, снизилось на 10,8%

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Токио, 13 марта (Jiji Press) — Согласно данным, опубликованным 13 марта Национальным полицейским агентством, количество несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, ставших жертвами преступлений через социальные сети в Японии за прошедший год, сократилось на 10,8% по сравнению с предыдущим годом и составило 1486 человек. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие, при этом снижение наблюдается пятый год подряд.

Самую многочисленную категорию — 414 пострадавших (снижение на 30,1%) — составляют жертвы преступлений, связанных с детской порнографией, включая случаи принуждения к отправке фотографий откровенного сексуального характера. Число детей, подвергшихся сексуальному контакту без согласия, достигло 287, а жертв непристойных действий без согласия — 102. В обоих случаях показатели утроились по сравнению с предыдущим годом, что, вероятно, связано с вступлением в силу поправок к Уголовному кодексу в июле 2023 года, уточняющих требования к наказаниям за подобные преступления.

По распределению социальных платформ, впервые лидирующую позицию занял Instagram — 461 жертва, за ним следует X (ранее известный как Twitter) — 398 жертв, и TikTok — 82 жертвы.

Через онлайн-игры пострадали 98 детей. Зафиксированы случаи, когда дети становились жертвами людей, с которыми они познакомились в процессе командных игр и общались посредством внутриигровых голосовых чатов.

Доля пострадавших через онлайн-игры среди всех детских жертв преступлений, связанных с социальными сетями, демонстрирует рост в последние годы, достигнув 6,6% в прошлом году, что примерно вдвое превышает показатель 2019 года (3,1%).

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