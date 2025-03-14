3,37 миллиона человек имеют опыт использования нелегальных онлайн-казино — 40% не осознают незаконность — первое исследование Национального полицейского агентства

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Токио, 13 марта (Jiji Press) — Около 3,37 миллиона человек в Японии, по оценкам, использовали зарубежные онлайн-казино, при этом сумма денег, потраченных на незаконные азартные игры, достигает около 1,2 триллиона йен в год, показало исследование полиции в 13 марта.

Около 40% пользователей не знали о незаконности онлайн-казино, показало исследование Национального полицейского агентства. «Существует вероятность того, что недостаточная осведомленность о незаконности стимулирует людей использовать онлайн-казино», — заявил представитель Национального полицейского агентства.

Полиция впервые провела исследование о том, как используются онлайн-казино, которые связывают с проблемами зависимости и другими негативными последствиями в стране. Исследование проводилось в июле-октябре прошлого года, в нем приняли участие 27 145 человек в возрасте от 15 до 79 лет.

В ходе опроса 2% респондентов сообщили, что в настоящее время пользуются онлайн-казино, а 3,5% указали, что имели опыт использования таких игорных сайтов. По данным Национального полицейского агентства, эти результаты означают, что в стране насчитывается примерно 1,97 миллиона активных пользователей зарубежных онлайн-казино.

Около 60% респондентов заявили, что знают об онлайн-казино. Доля людей, которые фактически посещали сайты казино, составила 4,6%, причем три четверти из них играли на этих сайтах, согласно исследованию.

Среднегодовая ставка на одного человека составляет около 630 000 йен, и, по оценкам, внутри страны ежегодно ставится около 1,2423 триллиона йен.

По возрастным группам самый низкий уровень осведомленности наблюдается среди людей в возрасте 20-29 лет, около половины из которых не осознавали незаконность таких действий.

Также выяснилось, что около 60% пользователей осознают свою зависимость от азартных игр. Доля пользователей, которые когда-либо брали долги из-за онлайн-казино, составила 46,2%.

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