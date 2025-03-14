Ивая просит освобождения Японии от дополнительных тарифов США

Новости

Шарльвуа, Канада, 13 марта (Jiji Press) — Министр иностранных дел Японии Ивая Такеси обратился с просьбой освободить Японию от дополнительных тарифов на импорт стали и алюминия, введенных администрацией президента США Дональда Трампа.

Данная просьба была высказана во время 35-минутной встречи с госсекретарем США Марко Рубио в канадском Шарльвуа.

Рубио не дал конкретного ответа на просьбу, ограничившись заявлением о том, что отношения между Японией и США «имеют чрезвычайно важное значение».

На переговорах Ивая выразил сожаление в связи с тем, что дополнительные тарифы были введены несмотря на неоднократные обращения японской стороны. Он также настаивал на исключении Японии из списка стран, подпадающих под дополнительные тарифы на автомобили, о введении которых объявил Трамп, а также из режима «взаимных тарифов», который США могут применить для достижения паритета с торговыми партнерами.

Главы внешнеполитических ведомств обеих стран подтвердили необходимость дальнейшего укрепления японо-американского союза в условиях усложняющейся международной обстановки. Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Украине и Палестине.

Визит Ивая в Канаду был связан с его участием во встрече министров иностранных дел «Большой семерки» (G7). В ходе поездки он также провел отдельные переговоры с главами МИД Великобритании Лами, Италии Таяни и Канады Жоли, на которых была достигнута договоренность о тесной координации действий по украинскому вопросу.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]