Правительство Японии расширит финансовую помощь для переезжающих из Токио

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Токио, 17 марта (Jiji Press) -- Правительство Японии планирует в 2025 финансовом году расширить программу финансовой поддержки для граждан, переезжающих из токийских 23 районов в регионы. Программа охватит работников сельского хозяйства, самозанятых граждан, а также специалистов медицинской и социальной сфер. Цель инициативы — стимулировать миграцию в сельские районы и решить проблему кадрового дефицита.

Финансовая поддержка предназначена для лиц, проживающих или работающих в 23 специальных районах Токио, которые переезжают за пределы столичной агломерации (префектуры Токио, Сайтама, Тиба и Канагава). Одиноким гражданам выплачивается до 600 000 йен, семьям из двух и более человек — до 1 000 000 йен. За каждого ребенка младше 18 лет дополнительно предоставляется 1 000 000 йен.

Для получения поддержки необходимо трудоустроиться через официальные сайты по трудоустройству под управлением префектур либо продолжить прежнюю работу в удаленном режиме. На данный момент на этих порталах преимущественно представлены вакансии малых и средних предприятий.

В связи с этим правительство модернизирует систему, чтобы сделать финансовую помощь доступной для тех, кто начинает сельскохозяйственную деятельность, открывает собственное дело или трудоустраивается в микропредприятия. Для медицинских работников и специалистов социальной сферы муниципалитеты будут анализировать кадровую ситуацию и определять приоритетные специальности.

По информации Кабинета министров, за период с 2019 по 2023 финансовый год поддержку получили около 7600 заявителей, а общее число переселенцев достигло примерно 16 000 человек.

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