Компании Баффетта увеличивают доли в торговых компаниях, приближаясь к 10%

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Токио, 18 марта (Jiji Press) -- Стало известно 17 марта, что инвестиционная компания Berkshire Hathaway, возглавляемая известным американским инвестором Уорреном Баффеттом, увеличила свои доли в пяти крупных японских торговых компаниях. В некоторых случаях доля приближается к 10%.

В феврале Баффетт намекнул в письме акционерам на увеличение долей в торговых компаниях. Он также объявил о разумном смягчении ранее установленного предела владения в 9,9%.

Согласно отчетам о крупных пакетах акций, представленным в Региональное финансовое бюро Канто, доля в Mitsubishi Corp. выросла с 8,31% до 9,67%, а в Mitsui & Co. — с 8,09% до 9,82%. Доли в Sumitomo Corp. и Marubeni Corp. также превысили 9%, а доля в Itochu Corp. была увеличена до 8,53%.





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